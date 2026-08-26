Uno dei più antichi d'Italia, nonché l'unico costruito sull'acqua: uno stadio che attraversato ogni categoria del calcio, rimanendo sempre se stesso

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Ha compiuto 113 anni l’anno scorso. È l’unico ad essere stato costruito sull’acqua, precisamente sull’isola di Sant’Elena. Fa rivalità al Luigi Ferraris di Genova (inaugurato nel 1911) come il più antico del nostro Paese. È stato calpestato da decine di generazioni di calciatori, ha avuto tribunette in legno e in cemento, piste di atletica a cinque e quattro corsie. Ha persino dovuto resistere a una tromba d’aria che nel 1970 ha rischiato di spazzarlo via. Parliamo del leggendario Stadio Penzo di Venezia, una struttura figlia di un’epoca diversa.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dello stadio Penzo di Venezia.