Pep Guardiola dice no a Marchisio

Pep Guardiola dice no a Claudio Marchisio.

L'ormai ex bandiera della Juventus, che ha rescisso il proprio contratto con i bianconeri dopo una permanenza ventennale, era stato indicato da radiomercato come un possibile rinforzo per il Manchester City, ma non andrà così.

"Mi complimento con lui per le ottime prestazioni che ha fornito con le casacche della Juventus e della Nazionale italiana, ma non siamo interessati a ingaggiarlo – ha dichiarato il tecnico dei Citizens nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida con l'Huddersfield -. Vedremo cosa succederà nella prossima finestra di mercato, ma per ora la squadra rimarrà questa e non vedrà cambiamenti".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 18-08-2018 12:10