Pep Guardiola, le parole prima del Southampton

Molte difficoltà in zona gol per il Manchester City in questo ultimo periodo, cosa strana per le squadre di Pep Guardiola. Proprio l’allenatoore spagnolo ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Premier di domanin tra i suoi Citizen e il Southampton.

Queste le sue parole: “Insisti, insisti e insisti. Se 25 tiri non sono sufficienti, dobbiamo crearne di più. Dobbiamo essere positivi ed un giorno spezzeremo questo incantesimo. Dobbiamo essere aggressivi, mettere più giocatori davanti alla prta. Quando poi vinceremo e continueremo a segnare, ci sarà fiducia. Dobbiamo segnare di più, questa è la realtà”.

OMNISPORT | 18-12-2020 17:02