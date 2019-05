Pepe: 'Ecco perché l'Inter farà un un grande mercato”

Non solo carisma, competenza e una eccezionale voglia di vincere: Antonio Conte porterà all’Inter anche grandi giocatori. Ne è convinto Simone Pepe, che intervistato da Tuttosport ha rassicurato i tifosi nerazzurri, spiegando che l’arrivo del nuovo allenatore sarà seguito da quello di rinforzi importanti.

“RINFORZI IN ARRIVO”. Secondo Pepe, senza la certezza di acquisti adeguati, infatti, l’ex allenatore di Juventus e Chelsea non avrebbe accettato la panchina nerazzurra. “Premesso che non ha ancora firmato – ha spiegato Pepe al quotidiano sportivo -, posso dire che se Conte accetta questo incarico vuol dire che ha ottenuto adeguate garanzie da proprietà e club sul fatto che l’Inter investirà per rinforzare la rosa in modo da potersela giocare con chiunque. Per lui questo è fondamentale”.

IL PERFEZIONISTA. Pepe ha poi parlato delle qualità del suo ex allenatore, assieme al quale ha vinto 3 scudetti in bianconero dopo un’epoca di grandi amarezze per il mondo Juve. “Nessuno avrebbe puntato 100 lire sul nostro scudetto – prosegue l’ex juventino -. La Juventus veniva da due settimi posti consecutivi. Per l’ambiente bianconero qualcosa di inaccettabile. La forza principale di Conte è il suo perfezionismo. Preparazione atletica, tattica, tecnica, aspetto motivazionale. Porta tutto al massimo per tirare fuori il 100% da ogni giocatore”. E con queste premesse nella prossima stagione l’Inter può davvero sognare di colmare il gap con le squadre che le sono arrivate davanti in campionato e magari di lottare alla pari con la Juventus per lo scudetto.

SPORTEVAI | 29-05-2019 13:47