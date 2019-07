Pepe Reina promuove Giampaolo e fissa l'obiettivo

Durante un'intervista pubblicata dal Milan sul proprio account Twitter, PepeReina ha parlato di Marco Giampaolo: "Mi sembra un ottimo allenatore con delle priorità ben definite, questo è molto importante. L'identità della squadra sarà sicuramente molto chiara. Dobbiamo prima di tutto essere un grande spogliatoio con una mentalità di gruppo, collettiva, senza mettere l'ego davanti alla squadra. Uno spogliatoio unito aiuta a superare i momenti di difficoltà e il nostor è uno che accoglie benissimo i nuovi giocatori, siamo qua per aiutarli".

Uno dei nuovi arrivati è Theo Hernandez, arrivato dal Real Madrid a titolo definistivo: "Theo è un giocatore fortissimo, con grandi potenzialità e che può crescere. Ci darà sicuramente una mano".

"Dobbiamo avere la fame giusta per continuare a crescere e a lottare per obiettivi importanti, dobbiamo migliorare ogni anno. Più che ai risultati, bisogna fare attenzione alle prestazioni per imparare e correggere gli errori prima che inizi il campionato"

Chiosa sull'obiettivo dei rossoneri: "Dobbiamo riprovare ad andare in Chamnpions League e avrer la fame per continuare a crescere".

SPORTAL.IT | 22-07-2019 12:36