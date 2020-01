Pepe Reina si toglie un sassolino dalla scarpa

Dopo la cessione all'Aston Villa, il portiere spagnolo Pepe Reina ha raccontato, a 'Onda Cero', un retroscena sui motivi che lo spinsero a firmare per i rossoneri dopo la sua esperienza al Napoli: "Ho firmato con il Milan perché Gigio Donnarumma doveva essere ceduto, ma poi alla fine rimase". L'estate era quella del 2018, caratterizzata dalla lunga trattativa per rinnovare il contratto del giovane portiere, tuttora titolare.

Reina, però, ha raccontato anche di aver accettato il ruolo da riserva, cercando di mettersi a disposizione anche fuori dal campo, e di essere ottimista per quanto riguarda il futuro dei rossoneri: "Ho fatto del mio meglio anche per aiutare Gigio nella sua crescita. Il Milan è un po' in difficoltà, ma tornerà ai suoi livelli" ha aggiunto il nuovo portiere del club di Birmingham.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 18:09