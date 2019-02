Pepito Rossi, coppia da sogno con Ibrahimovic

Giuseppe Rossi pronto a sbarcare in Mls. L'attaccante italo-americano, svincolato da giugno 2018 dopo l'addio al Genoa, è stato accostato in queste ultime ore ai Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic. Pepito andrebbe a formare un tandem d'attacco clamoroso con lo svedese per puntare alla conquista del campionato, che manca da cinque anni nella bacheca della società californiana.

In questi mesi Rossi aveva aspettato una proposta dall’Italia o dalla Liga, ma ora ha rotto gli indugi e ha deciso di rilanciarsi nella Nazione in cui è cresciuto prima di volare a Parma a 12 anni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 10:50