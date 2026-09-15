Chivu difende il portiere spagnolo dopo i nuovi errori commessi contro l’Udinese: ecco perché la scelta di Marotta di puntare sull’ex vice di Sommer può diventare un rischio

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“Lo difenderò fino alla morte”. Così Cristian Chivu su Pepo Martinez dopo la prova da incubo contro l’Udinese, che fa seguito all’euro-papera del Bernabeu. Per l’allenatore romeno il portiere spagnolo “non sarà mai un problema”, ma per l’Inter inizia a esserlo. Marotta ha avuto in pugno Vicario per settimane, salvo poi consegnarlo alla Juventus una volta deciso di promuovere titolare l’ex vice di Sommer, affiancandogli Provedel. Una scelta che rischia di ripercuotersi sul cammino dei nerazzurri.

Inter, altra prova da incubo per Pepo Martinez

Dopo aver spianato la strada al successo del Real Madrid facendosi soffiare il pallone da Valverde con un maldestro tentativo di dribbling, Martinez è risultato il peggiore dei nerazzurri nel pirotecnico 5-3 del posticipo del Monday Night contro l’Udinese. L’ex Lipsia e Genoa si è lasciato sorprendere in occasione del gol di Ekkelenkamp e anche sulla terza rete dei bianconeri, firmata da Gueye, non è stato esente da colpe. Una prestazione negativa che fa il paio con quella di Madrid e che fa scattare il campanello d’allarme in vista dello scontro diretto contro la Roma.

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Chivu difende Martinez, ma c’è la Roma: toccherà a Provedel?

Nella conferenza stampa del post partita Chivu ha difeso a spada tratta il suo portiere: “Non è un problema e non lo sarà mai”, ha detto riservando una stoccata ai cronisti. “L’anno scorso il problema era Sommer, quest’anno cominciamo già a sparare su Martinez. Vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane notizie e titoli sui problemi dei nostri portieri. Gli errori li fanno tutti, li faccio anche io. Martinez dimostrerà il suo valore”.

Intanto la prossima giornata di campionato vedrà l’Inter impegnata all’Olimpico nel confronto contro la Roma di Gasperini, con in palio la vetta della classifica. L’allenatore dovrà decidere se confermare lo spagnolo oppure concedere una chance a Provedel, finora mai impiegato in partite ufficiali. Data l’importanza del match, la scelta si rivelerà più che mai cruciale.

La scommessa di Marotta e il prezzo che può pagare l’Inter

Salutato Sommer, l’Inter ha fatto una scelta ben precisa: rinunciare all’acquisto di un portiere di caratura internazionale per puntare su una coppia di portieri di buon livello come Martinez e Provedel. Marotta avrebbe potuto ingaggiare Vicario in qualsiasi momento, ha corteggiato Alisson Becker, aveva pensato anche a Carnesecchi, poi la società ha dirottato gli investimenti in altri settori del campo.

Se in Italia l’Inter è una squadra dominante, capace di reagire al doppio schiaffo dell’Udinese e di mandare in gol nove calciatori diversi, cinque dei quali già a quota due, alla lunga potrebbe invece pagare dazio in Europa. Dove ogni errore viene pagato a carissimo prezzo, come già successo contro il Real Madrid. L’obiettivo dell’Inter è cancellare il ko ai playoff della scorsa stagione con il Bodo e, per farsi largo in Champions, bisogna rasentare la perfezione. Ecco perché la scommessa del club tra i pali può costare cara.