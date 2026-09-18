Il portiere dell’Inter convocato nella Spagna campione del mondo. Mentre Messi dà l’addio all’Argentina, Ronaldo rilancia. Quattro “italiani” nella prima Olanda di Xavi

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Le convocazioni per la Nations League regalano sorprese e diversi incroci interessanti per il calcio italiano. La Spagna campione del mondo apre le porte a Josep “Pepo” Martinez nonostante i recenti passi falsi con l’Inter, mentre il Portogallo riparte da Cristiano Ronaldo e si affida al presente e al passato del Milan, ovvero a Gonçalo Ramos e Rafael Leao. Non è finita qui: nella prima Olanda di Xavi c’è spazio per quattro giocatori che militano in Serie A.

Spagna, che sorpresa: c’è Pepo Martinez tra i convocati

L’infortunio di Joan Garcia, portiere titolare del Barcellona, ha aperto le porte della Spagna a Josep Martinez. Nonostante le incertezze contro Real Madrid e Udinese, Luis de la Fuente ha deciso di convocare il 28enne dell’Inter, quest’anno promosso titolare dopo l’addio di Sommer e difeso a spada tratta da Chivu.

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Il valenciano, formatosi a La Masia, arricchisce la nutrita truppa di giocatori cresciuti nel settore giovanile del Barcellona, tra cui Eric Garcia, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal e Victor Munoz. La Spagna affronterà in Nations League Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca, con il calendario che prevede anche un secondo confronto con la Croazia.

Spagna, i convocati di De la Fuente

Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter).

Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter). Difensori: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcellona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Eric Garcia (Barcellona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).

Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcellona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Eric Garcia (Barcellona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid). Centrocampisti: Rodri (Barcellona), Fabian Ruiz (PSG), Pedri (Barcellona), Mikel Merino (Arsenal), Martin Zubimendi (Arsenal), Alex Baena (Atletico Madrid), Fermin Lopez (Barcellona).

Rodri (Barcellona), Fabian Ruiz (PSG), Pedri (Barcellona), Mikel Merino (Arsenal), Martin Zubimendi (Arsenal), Alex Baena (Atletico Madrid), Fermin Lopez (Barcellona). Attaccanti: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (PSG), Dani Olmo (Barcellona), Roberto Fernandez (Espanyol), Lamine Yamal (Barcellona), Victor Munoz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremi Pino (Crystal Palace).

Messi dà l’addio, Ronaldo no: Portogallo avanti con Cristiano

Leo Messi concluderà la sua lunga e vincente avventura con l’Argentina salutando compagni di squadra e tifosi al Monumental di Buenos Aires nell’amichevole del 6 ottobre contro il Benin. Cristiano Ronaldo, invece, non ne vuole sapere di distaccarsi dal Portogallo. In realtà, c’erano pochi dubbi in merito, perché la scelta della Federazione di nominare ct Jorge Jesus, ex allenatore del 41enne di Madeira all’Al-Nassr, dopo il flop iridato di Roberto Martinez lasciava intendere proprio che per il fuoriclasse portoghese non fosse ancora arrivato il momento di congedarsi dalla Nazionale.

Sì a Leao e Ramos: passato e presente del Milan si ritrovano

Hanno condiviso poco tempo insieme nel capoluogo lombardo, ma tra pochi giorni Leao e Gonçalo Ramos si ritroveranno agli ordini di Jorge Jesus. Rafa è ancora alla ricerca del primo gol con la maglia del Galatasaray, ma è già un idolo per i suoi nuovi tifosi. L’ex PSG, invece, pagato 70 milioni dal Milan, fatica a incidere in rossonero ed è stato travolto dalle critiche dopo il ko in Europa League subito dal Benfica. Insieme dovranno trascinare il Portogallo contro Galles, Danimarca e sopratutto due volte contro la Norvegia di Haaland.

Portogallo, le prime convocazioni di Jorge Jesus

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica). Difensori: Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (Barcellona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG).

Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (Barcellona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG). Centrocampisti: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid).

Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid). Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fabio Silva (Dortmund), Trincão (Al-Ahli), Francisco Conceicao (Juventus), Gonçalo Ramos (Milan), João Félix (Al-Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray).

Olanda, Xavi chiama quattro italiani

Nasce la prima Olanda di Xavi. La leggenda del Barcellona, chiamata a voltare pagina dopo il disastroso Mondiale con Koeman in panchina, ha diramato le sue prime convocazioni. Sono quattro gli “italiani” che faranno parte del gruppo: Koopmeiners della Juventus, Taylor della Lazio, Noa Lang del Napoli e ovviamente Donyell Malen, capocannoniere della Serie A e tra i protagonisti annunciati del big match tra Roma e Inter. I tulipani affronteranno Germania, Grecia e Serbia, con quest’ultima sfida prevista per due volte nel programma della Nations League.

Olanda, i convocati di Xavi