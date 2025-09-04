Per Aldo Serena mercato Milan e Inter è mediocre, poi bacchetta l'Atalanta e ha un dubbio su Vardy

L'ex bomber giudica l'operato delle squadre lombarde di serie A ed indica cosa serviva, fiducia in Allegri, perplessità su Juric e sul caso Lookman

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un mercato mediocre. Così Aldo Serena giudica l’operato di Inter e Milan nella sessione estiva che si è chiusa lunedì sera. L’ex bomber, intervistato dal Corriere della Sera, analizza i movimenti delle quattro squadre lombarde di serie A e non lesina bocciature.

Inter bella a metà

All’Inter Serena dà un 9 come voto solo per le idee. Perché all’atto pratico le mosse di Marotta non lo hanno convinto: «Dico 9 per le idee, 6 per la concretezza. I giocatori arrivati sono di livello. Però, è una squadra che è rimasta con gli stessi principi. Ha bisogno di qualche alternativa come può essere un attaccante con il dribbling tra le sue qualità. Leoni, Koné e Lookman erano tre che, secondo me, potevano completare la rosa dell’Inter. Non è stato fatto, forse per un discorso economico. Le idee c’erano».

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex attaccante boccia anche le scelte in difesa: «Akanji è più duttile di Pavard. Può giocare anche a sinistra e in altri ruoli della difesa. Pavard poteva fare il quinto o il terzo sul settore destro. In generale, non si sa ancora perché l’Inter abbia ceduto Benjamin».

Milan incompleto per Serena

Voto più basso ancora per il Milan: “Dico 9 per il centrocampo e 5 per difesa e attacco. Direi che il mercato del Milan è stato contraddittorio. A centrocampo il Milan ha giocatori di qualità come Modric, Ricci, Rabiot e Jashari. Massimiliano Allegri avrà l’imbarazzo della scelta. Manca, però, un centrale di difesa con esperienza che possa guidare la retroguardia rossonera e la punta. Quello che dovrebbe essere il bomber. Però è una squadra che ha un allenatore esperto. Allegri sa come si vince ed è molto concreto”.

Il dubbio su Vardy

Promossa appieno invece la Cremonese, anche se c’è una perplessità: “Do 9 al mercato della Cremonese. Ha virato a 360° cambiando più di metà squadra e l’allenatore. Ha cercato con oculatezza, senza spese folli, di costruire una squadra con tutte le potenzialità per salvarsi. Vardy? Il suo ingaggio spero non sia solo per ‘pubblicità’ e comunicazione. Lui ha il fuoco dentro e spero sia integro sotto il profilo fisico e atletico”.

I rischi dell’Atalanta

Infine il giudizio sull’Atalanta: “Al mercato in uscita do 9, a quello in entrata 5. Ha tenuto un impianto di squadra e ha cambiato allenatore. È andata su Ivan Juric, una replica di Gasperini. Ma la partenza non è stata in linea con le attese della società. Quella di Juric è stata una scelta conservativa. Si pensa che Juric possa proseguire sulla stessa strada di Gasp, ma a volte non accade. Certo, in attacco ha preso Krstovic, che è una punta potenzialmente da 15 gol”.

Lapidario il parere di Serena sul caso Lookman: “Gestione discutibile. Lo è tuttora, perché c’è da capire come si risolverà la cosa. A volte è meglio fare di necessità virtù e andare avanti. In questo caso l’Atalanta ha tenuto una posizione molto rigida. In uscita ha un bilancio positivo con le cessioni di Retegui e Ruggeri”.