Per Alessandro Matri gol e polemica

Secondo gol in campionato per Alessandro Matri, che contro il Cagliari ha siglato da ex nei minuti finali, a gara già decisa, la rete del 3-0 per il Sassuolo, la numero 92 della propria carriera in Serie A. Il traguardo della tripla cifra non è lontano e chissà che l’ex di Milan e Juventus non possa raggiungerlo proprio con la maglia neroverde.

A ogni sessione di mercato, ormai, il suo nome viene inserito tra i partenti, poi non se ne fa nulla. Anche questa volta potrebbe accadere lo stesso visto che la partenza di Boateng ha già impoverito il reparto d’attacco, ma di rinnovo del contratto in scadenza a giugno non si è ancora parlato.

Matri, che a fine primo tempo ha anche dovuto dividere Babacar e Berardi che si stavano contendendo la trasformazione del rigore, non è parso il ritratto della felicità ai microfoni di 'Sky Sport' a fine partita: “I matrimoni si fanno in due e la società non si è ancora fatta sentire. Voler giocare di più è logico da parte di tutti, vedremo quello che succederà nell’ultima settimana di mercato”.

SPORTAL.IT | 26-01-2019 17:25