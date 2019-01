Per Alessandro Murgia è l'ora del prestito

Per Alessandro Murgia è giunto il momento di andare via dalla Lazio. In prestito, per farsi le ossa e tornare a indossare la casacca biancoceleste.

Il centrocampista classe 1996 sta vagliando alcune soluzioni insieme con la società di Lotito e con il proprio agente. Stando al ‘Messaggero’ sarebbe in dirittura d’arrivo l’approdo alla Spal, con cui da tempo i capitolini trattano Lazzari, ma non va scartata l’ipotesi che porta a Empoli, con Iachini che spinge per il suo ingaggio.

Le prossime ore dovrebbero rivelarsi decisive.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 24-01-2019 13:25