Per Balotelli arriva un'altra tribuna

Il problema all’adduttore che ha costretto Mario Balotelli in tribuna nella gara della Nazionale contro il Portogallo, non è ancora stato superato dall’ex Inter e MIlan.

Il tecnico del Nizza, Patrick Vieira, per questo non lo ha convocato per la sfida contro il Rennes.

SuperMario, già criticato per la non ottima condizione fisica, non ha avuto un inizio di stagione da ricordare dopo le polemiche in estate per il suo desiderio, non concretizzatosi, di lasciare i rossoneri di Francia.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 19:35