Per Bellinazzo Messi ha 300 milioni di motivi per venire in A

Il tormentone continua e non poteva essere diversamente. Se l’addio di Ronaldo al Real tre stagioni fa fu quasi un fulmine a ciel sereno, dopo il blitz di Agnelli, stavolta la telenovela tra Messi e il Barcellona, con lo sfondo delle 3-4 squadre alla finestra pronte a inserirsi nell’affare, sembra dover durare a lungo. Anche Inter e – pare – la stessa Juventus seguono con attenzione gli sviluppi della bomba di mercato di quest’anno ma davvero c’è la possibilità che la Pulce possa giocare in Italia? Tra le parole del padre, del suo ex agente, dei vari biografici ed amici del cuore che si stanno sbizzarrendo in questi giorni, anche Marco Bellinazzo ha detto la sua.

Bellinazzo spiega i vantaggi che avrebbe Messi

L’esperto economico del Sole 24 ore su twitter spiega i vantaggi che avrebbe il fuoriclasse argentino nel venire a giocare in serie A e scrive: “In teoria Messi avrebbe 300 milioni di motivi per venire in Italia”.

“Grazie alla norma sui neo-residenti del 2017 (usata da CR7) – prosegue – pagherebbe 100mila euro di tasse sui redditi prodotti all’estero (per diritti di immagine, ecc) e risparmierebbe almeno 20 milioni all’anno per 15 anni”.

Tifosi scettici sull’arrivo di Messi

Dopo l’entusiasmo dei primi giorni ora prevale lo scetticismo sul possibile approdo di Messi all’Inter (o alla Juve): “200 milioni l’anno per uno che fattura 1 miliardo non sono un grosso problema… Inoltre vuole un progetto vincente da subito… Come fa a scegliere una squadra che non vince nulla da 10 anni e che fa la Champions per caso?”.

Fatta la legge trovato l’inganno per qualcuno: “Basterebbe far gestire tutto alla società del padre (che ha già trasferito la residenza in Italia) e potrebbe risparmiare gli stessi soldi giocando all’estero e pagando solo 100k euro sulla commissione che arriverà per la firma del contratto col nuovo club…”.

C’è chi sottolinea un altro aspetto: “Peccato che non gliene frega niente con tutti i soldi che ha. E se parte vuole andare da PEP” o anche: “Marco a Messi interessa vincere, non quanti soldi risparmierebbe” e ancora: “Avrà anche i suoi 300 milioni di motivi per venire in Italia, ma il problema è l’ingaggio che nessuna squadra di serie A può permettersi”.

Per un tifoso romantico (“Spero che Messi non scelga la sua nuova squadra con questi criteri, sarebbe davvero triste”) c’è infine chi ci spera ancora: “Io sono juventino e se va da Pep si conferma uno con carattere non molto forte perchè se ne va in un altro porto sicuro. Mi piacerebbe venisse all’Inter. Un pò’ per la Serie A, per la rivalità Juve – Inter e per la rivalità tra i due fenomeni. Sarebbe bello!”.

SPORTEVAI | 29-08-2020 09:57