Per Biasin sono tre gli epurati da Conte

La rivoluzione Inter passa da Antonio Conte. Pieni poteri all’ex ct, questo è stato stabilito da Zhang che nell’incontro che si è tenuto tra i due ha dato carta bianca su quasi tutto al tecnico. Sia quando le idee collimano, sia quando si dovesse trattare di richieste di Conte che in testa ha una priorità. Salvaguardare l’integrità dello spogliatoio. E se per raggiungere questo risultato bisogna passare per cessioni eccellenti, che si faccia pure. Ecco perchè non è solo Icardi a rischiare l’addio; la situazione riguarda anche altri due big che potrebbero fare le valigie.

L’IDEA – Lo sostiene Fabrizio Biasin. La firma di Libero, nel suo editoriale su Tmw, dà per scontata la cessione di Icardi, escludendo ripensamenti, e scrive che l’idea albergava nella mente dei dirigenti nerazzurri già lo scorso anno. Resta in piedi l’ipotesi scambio con Dybala ma se non dovesse andare in porto l’affare con la Juve la situazione non cambierebbe. Nonostante sia il bomber che Wanda Nara abbiano esplicitamente manifestato il desiderio di restare, l’Inter lo venderà (è stato contattato anche da Napoli ed Atletico Madrid).

GLI EPURATI – Nell’epurazione richiesta da Conte, però, apparirebbero altri due nomi. Ovvero quelli di Perisic e Nainggolan. Il motivo? Lo stesso. Biasin scrive che l’allenatore ha in mente un’Inter che non prescinda da un attaccante con le caratteristiche dell’argentino e, in più, non vuole che all’interno del gruppo ci sia spazio per alcun tipo di distrazione. Se arriveranno offerte gradite al club i due giocatori saranno invitati ad accettarle.

SPORTEVAI | 11-06-2019 08:29