Per Brandi niente colpi di scena: "Vince Ronaldo"

Tutto pronto a Verona per Chievo-Juventus del Marziano Ronaldo, apertura del campionato italiano: ore 18, stadio Bentegodi, esaurito nei suoi 33mila posti. Ieri, vigilia della gara contro i gialloblù, la squadra bianconera campione d’Italia, per la settima volta consecutiva, ha sostenuto la rifinitura e, prima della partenza per Verona, Massimiliano Allegri ha incontrato giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium. Il pullman bianconero, già arrivato giovedì sera a Verona, ha prelevato sulla pista dell’aeroporto Catullo di Villafranca la squadra per trasportarla fino all’Art Byblos Villa Amistà a Corrubbio di Negarine, struttura alberghiera da mille ed una notte, in Valpolicella tra una folla di tifosi in delirio che stanno assediando l’albergo anche in queste ore.

Qui ritiro blindato fino alle ore 16, partenza per lo stadio Bentegodi, lungo la tangenziale Nord all’entrata di Balconi di Pescantina, imboccando l’uscita Stadio che, nel frattempo, la polizia locale di Verona avrà chiuso nell’ambito dell’eccezionale piano di viabilità messo appunto dalle centrale operativa della Polizia Locale del Comune di Verona. "Visti gli ultimi test Ronaldo è pronto per cominciare l’avventura italiana – ha spiegato oggi sulle colonne del quotidiano L’Arena di Verona il direttore della redazione sportiva di Sportmediaset Alberto Brandi – solo con l’inizio della Champions il portoghese doserà forze e impegni".

Nessun dubbio sul pronostico nonostante la fatal Verona abbia spento i sogni di gloria di campionissimi. "Il divario è enorme, la Juve non può sbagliare", la secca previsione di Brandi. All’amarcord Brandi non crede. "Nel 1984 Maradona venne sconfitto nella sua gara d’esordio col Napoli al Bentegodi contro l’Hellas – ha dichiarato il giornalista Mediaset -altra Verona, quella di Bagnoli era una squadra da scudetto che vinse con merito".

Quanto al Chievo, ridimensionato in attacco con la partenza di Inglese, Brandi ha affermato: "Il Chievo è abituato a soffrire, questo lo aiuterà nella lotta per la permanenza in A". A L’Arena Brandi ha parlato anche della stagione televisiva con alcune novità. Tant’ che se Allegri dovrà gestire Ronaldo, il conduttore Pardo dovrà “vedersela” con Wanda Nara, compagna dell’interista Mauro Icardi e neo opinionista del programma "Tiki Taka" da lunedì 3 settembre su Italia 1, che nel frattempo ha triplicato le edizioni giornaliere del tg sportivo (ore 13, ore 19, ore 24). "Wanda sarà il nostro…Ronaldo" chiosa Alberto Brandi "sarà facile gestirla. Speriamo con lei di vincere il campionato della tv sportiva".

SPORTAL.IT | 18-08-2018 14:05