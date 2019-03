Per Brooks c'è un problema di volontà

Jeff Brooks non si nasconde dopo il brutto ko rimediato dall'Olimpia Milano al Forum contro il Fenerbahce.

"Non l'abbiamo voluta abbastanza – le sue parole – Si è visto già nei primi 3-4 minuti, loro la volevano di più. Mi è sembrata la stessa cosa di contro il Panathinaikos, non abbiamo capito quanto fosse importante oggi. Nello spogliatoio mi dicevo che dovevamo combattere come per le nostre vite e non l'abbiamo fatto. Non eravamo sincronizzati tra di noi in attacco, in difesa e a rimbalzo. È il motivo per cui abbiamo perso: l'hanno voluta di più".

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 28-03-2019 23:55