Per Bucchioni il Milan pensa a un outsider per la panchina

Che il destino di Gattuso sia ormai segnato sembra sicuro. In molti assicurano che la decisione era stata già presa da tempo, ma il ko in semifinale di coppa Italia con la Lazio avrebbe sciolto ogni dubbio. Anche in caso di qualificazione alla Champions – anzi, paradossalmente a maggior ragione se il Milan dovesse centrare l’Europa dei grandi – ci sarà qualcun altro a sedere sulla panchina. I nomi che ballano sono parecchi, anche assai distanti come caratteristiche (e stipendi) tra di loro: da Conte a Gasperini, da Pochettino a Garcia ma per Enzo Bucchioni il vero obiettivo è un altro.

LA STRATEGIA – La firma de La Nazione, nel suo editoriale per Tmw, ritiene che Gattuso abbia comunque fatto bene viste le mille difficoltà (infortuni, il caso Higuain e una rosa non eccelsa) ma era stato tra i primi a scrivere di una conferma che non ci sarebbe stata. Che succede dunque ora?: “Leonardo e Maldini avrebbero decisamente virato verso un allenatore che mette il gioco al centro, che può accontentarsi anche di un gruppo di giocatori non straordinario come quello del Milan attuale, con qualche ritocco, senza pretendere rivoluzioni. L’obiettivo numero uno è Maurizio Sarri. Era già del Milan nella primavera del 2015, poi Berlusconi bloccò Galliani”.

LE INCOGNITE – Il futuro dell’ex tecnico del Napoli sembra lontano dall’Inghilterra: i tifosi non lo amano, parte della squadra non lo capisce, la stampa lo massacra. Il suo Chelsea rischia di non qualificarsi per la Champions anche se è ancora in semifinale di Europa League e potrebbe comunque portare a casa un trofeo. Più facile che vada via da Londra, nonostante un contratto e Bucchioni spiega: “Ovvio che Sarri al Milan verrebbe volentieri, ma altrettanto ovviamente se i rossoneri saranno in Champions. Due-tre settimane per capire e per decidere e il Milan aspetterà. Leonardo e Maldini sanno benissimo che con Sarri questo gruppo potrebbe risorgere proprio attorno a un progetto di gioco, un po’ come successe al Napoli dove Sarri ereditò la squadra di Benitez facendola rifiorire con pochi ritocchi”.

SPORTEVAI | 26-04-2019 08:44