Per Martin Caceres si va verso un'asta. Il difensore uruguaiano, in uscita dalla Lazio, piace a più di un club in A.

Il Sassuolo e il Bologna spingono da tempo ma la Spal può giocare una carta in più: in estate Manuel Lazzari lascerà con ogni probabilità la formazione estense e il club capitolino potrebbe portarsi avanti cedendo già a gennaio l'ex Juve alla Spal.

SPORTAL.IT | 03-01-2019 11:55