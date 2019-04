Per Cerruti va cambiata maglia a Piatek

La scaramanzia abita anche a Milano? A furia di parlare della maledizione del numero 9, che colpirebbe tutti gli attaccanti rossoneri del dopo-Inzaghi che hanno avuto il coraggio di indossare quella maglia bella e pesante, si finisce col crederci davvero. Da Destro ad André Silva, passando attraverso i vari Luiz Adriano e Lapadula fino all’ultimo e ancor più inverosimile caso di Higuain (arrivato come top-player e andato via come flop) mettersi addosso la n.9 porta male al Milan ma possibile che sia davvero così? Per Alberto Cerruti non ha senso che Piatek non giochi con quella divisa e su Milannews lancia un appello perchè il polacco diventi il nuovo titolare della gloriosa n.9. Ufficialmente Leonardo non diede all’ex Genoa la 9 che fu di Higuain – e che è rimasta libera – per non caricare di troppe responsabilità Piatek ma in realtà anche un po’ proprio perché dopo l’addio al calcio di Inzaghi la maglia numero 9 non ha portato bene ai suoi successori rossoneri.

I NUMERI – Cerruti scrive: “Sulla maglia Piatek ha un 1 davanti al 9 per completare il 19, che un anno fa aveva preteso Bonucci. Un 19 e non un 9, da vero centravanti, anche se il 9 era libero. Sono bastati pochi mesi, però, per capire che Piatek stramerita la maglia numero 9, come il prossimo gol che segnerà: non è una meteora ma un goleador vero, e soprattutto non è di passaggio come i tanti centravanti che lo hanno preceduto, perché non è né in prestito, né in comproprietà e rappresenta il futuro del Milan”.

IL PARTNER – Il problema è che attualmente in questo Milan segna solo lui: da quando è arrivato, tra campionato e coppa Italia ha segnato più gol (10) di tutti gli altri (9). Problema di modulo? Forse. In tanti – come anche ieri ha ribadito l’ex rossonero Virdis – lo vorrebbero vedere sempre assieme a Cutrone ed anche Cerruti è di questa idea: “pur avendo il fiuto del gol non è un egoista e si trova benissimo con Piatek. Peccato, però, che al di fuori di loro due, gli altri non segnino, o segnino troppo poco…Per non parlare dei difensori, perché il compianto terzino sinistro Maldera, che 40 anni fa segnò 9 gol per lo scudetto della stella, sembra Cristiano Ronaldo rispetto al suo erede nel ruolo Rodriguez”.

