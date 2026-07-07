Il tifo calcistico ereditato da papà Eros Ramazzotti, la bellezza e la verve nel mondo dello spettacolo da mamma Michelle Hunziker: lei è Aurora Ramazzotti, per che squadra tifa?

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ha da poco sposato in un matrimonio da mille e una notte in Sicilia, Goffredo Cerza e potrebbe presto scendere sulla pista di Ballando con le Stelle. Lei è Aurora Ramazzotti, figlia d’arte bis da parte di mamma, la conduttrice Michelle Hunziker e di papà, l’eterno Eros Ramazzotti. Anche se il calcio non è proprio in cima ai suoi pensieri anche la bella Aurora ha una fede calcistica, vediamo quale.

Aurora Ramazzotti, mi mandano mamma Michelle e papà Eros

Figlia d’arte se ce n’è una. Aurora Ramazzotti è nata il 5 dicembre 1996 a Sorengo (Svizzera). Nata dall’amore e dal matrimonio del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice italo-svizzera Michelle Hunziker. Respirando “spettacolo” in casa sin dalla nascita, la giovane Aurora non poteva che intraprendere la strada del mondo dell’intrattenimento. Seguendo le orme della mamma.

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La piccola Ramazzotti viene coinvolta in alcuni programmi tv, come volto giovane, vedi il giornaliero di X-Factor dal 2015 al 2017 e partecipa anche al fianco di mamma Michelle al programma Vuoi Scommettere? in onda su Canala5 nel 2018. Ma è soprattutto sul web e sui social che Aurora Ramazzotti si afferma tramite alcuni video in cui parla di empowerment, wellness, inclusività e body positivity dopo qualche critica ricevuta a volte per il suo aspetto fisico, a volte per l’acne sul viso e molto spesso per il fatto stesso di essere una “raccomandata” nel mondo dello spettacolo.

Per che squadra tifa Aurora Ramazzotti

“Non sono una vera e propria fan, anche se non mi dispiace guardare le partite”. Aurora Ramazzotti non è quella che si può definire una grande tifosa di calcio. L’opposto di papà Eros che invece è una grandissimo tifoso della Juventus. Forse questa influenza ha avuto i suoi effetti sulla scelta “da grande” di Aurora che dopo qualche “incertezza” giovanile ha scelto la Vecchia Signora per il suo tifo mite: “Mio papà mi prendeva in giro perché prima ero interista e poi sono diventata milanista, ora simpatizzo per la Juve” ha dichiarato in tempo non sospetti.

Dal matrimonio con Goffredo Cerza a Ballando con le Stelle

Aurora Ramazzotti è stata protagonista di quello che si può definire, fino a prova contraria, il matrimonio dell’anno, in Italia. Il 4 luglio 2026 ha sposato in Sicilia, lo storico fidanzato Goffredo Cerza con cui ha avuto un figlio, Cesare. Nozze da favola con una festa durata praticamente due giorni con una festa la sera prima, dopo lo scambio delle promesse in comune, e un mega party andato avanti per tutta la notte dopo la cerimonia di nozze con tantissimi invitati del mondo dello spettacolo, vip e non solo.

Il nome di Aurora Ramazzotti subito dopo le nozze è rimasto “in trend” come si dice in questi casi, per una sua possibile partecipazione nel cast di Ballando con le Stelle 2026 fortemente voluto da Milly Carlucci a caccia di personaggi e volti noti da mettere in gara come aspiranti ballerini in quello che sarà un altro scontro del sabato sera da settembre a Natale con sua maestà Maria de Filippi, regina degli ascolti del sabato sera, con Tu sì que Vales.