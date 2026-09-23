L'allenatore ed ex palleggiatore, nato in provincia di Lecce, è un grande appassionato di calcio. Tra i suoi amici di lunga data nel mondo dello sport c'è Antonio Conte.

Campione di volley, ma anche di simpatia. Fefé De Giorgi è un volto noto per gli appassionati di sport, ma anche per il pubblico “generalista” che magari si appassiona alle vicende della Nazionale di pallavolo durante le Olimpiadi, i Mondiali, gli Europei oppure durante altre grandi tornei. Un personaggio schietto, simpatico, dalla battuta pronta, capace di farsi apprezzare qualche anno fa anche come commentatore delle partite di volley sulla Rai. Ma soprattutto un allenatore preparato, vincente, capace come pochi di entrare nel cuore dei suoi ragazzi. Un abile stratega dal punto di vista tattico, oltre che un raffinato psicologo, bravo a trovare sempre le parole giuste.

Ferdinando De Giorgi, carriera straordinaria nel volley

La carriera pallavolistica di De Giorgi è di assoluto spessore. Nato il 10 ottobre 1961 a Squinzano, in provincia di Lecce, si è fatto apprezzare come palleggiatore entrando a far parte della “generazione di fenomeni”, la nidiata di campioni emersa tra gli Anni 80 e 90 sotto la gestione di Julio Velasco. A livello di club ha vinto uno Scudetto con Modena e diversi trofei negli anni successivi con Cuneo e Piemonte Volley. Ma è in Nazionale che ha riempito la bacheca, vincendo praticamente tutto (fuorché le Olimpiadi) da giocatore. Da tecnico ha vinto due Scudetti con la Lube e altri titoli tra Italia e Polonia, conquistando due Mondiali e un Europeo alla guida degli Azzurri.

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Il calcio e Fefé: l’amore per il Lecce, la simpatia per l’Inter

Il rapporto di Fefé De Giorgi col calcio è molto stretto. Ne ha parlato egli stesso in un’intervista del 2022 al quotidiano Libero: “Ho iniziato giocando a calcio, sport che amavo e amo tuttora. Sono salentino e vivevo nella piccola Squinzano dove giocare nella locale squadra di calcio mi portava a fare allenamenti tutti i giorni. Così papà e mamma, nel timore studiassi poco, mi hanno convinto a giocare a volley. Anche per questo motivo mi sono diplomato all’Isef e, successivamente, laureato. Lo studio resta fondamentale”. Quanto alla fede calcistica: “Il Lecce, anche se ho un debole per l’Inter”.

L’amicizia di lunga data tra Fefé De Giorgi e Antonio Conte

Due, insomma, gli amori calcistici di Fefé: il suo Lecce e l’Inter, la big per cui tifare in Europa e nella lotta Scudetto. Nella sua Nazionale, peraltro, il CT è in buona compagnia visto che Alessandro Michieletto e Daniele Lavia sono due interisti sfegatati, così come l’amico Andrea Lucchetta, l’ex compagno di squadra oggi spalla di Maurizio Colantoni nelle partite degli Azzurri trasmesse sulla Rai. Sempre rimanendo in ambito calcistico, di vecchia data è l’amicizia tra De Giorgi e un suo conterraneo, Antonio Conte. I due si conoscono da diversi anni e la loro è un’amicizia solida e affiatata.