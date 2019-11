Per Chiesa si muove un'altra big: pronto lo sgambetto alla Juventus

L'Inter entra di prepotenza nella lunga trattativa fra la Juventus e la Fiorentina per il trasferimento di Federico Chiesa. Nonostante le smentite della società viola (reduce dalla deludente sconfitta casalinga contro il Lecce), sembra ormai certo che il figlio di Enrico lasci i viola, forse già a gennaio ma più probabilmente a giugno. Ed è proprio sulla tempistica che entra in gioco la dirigenza nerazzurra, pronta a sgambettare quella bianconera e ad approfittare del lungo stallo finora non ancora sbloccato.

Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', infatti, l’Inter si starebbe già muovendo secondo le indicazioni di Conte, che avrebbe esplicitamente richiesto il calciatore attualmente sotto contratto con i viola per potenziare il reparto offensivo dei nerazzurri.

Addirittura, secondo la stessa fonte, Conte sarebbe sportivamente innamorato di Federico Chiesa per la sua capacità di adattarsi al 3-4-3 o al 3-4-2-1, ed è convinto possa fare la differenza giocando a tutta fascia, privilegiando comunque la fase offensiva.

Il tecnico salentino è disposto ad aspettare giugno, ma visti i problemi di usura dei giocatori nerazzurri la dirigenza è improntata a fare un tentativo importante già a gennaio. L'offerta si aggirerebbe attorno ai 40 milioni in contanti, cioè il ricavato della vendita di Gabigol (il cui valore di mercato è schizzato alle stelle dopo la decisiva doppietta in finale di Libertadores), cui sarebbe aggiunto Politano come contropartita tecnica.

Nel frattempo, però, è arrivata l'ennesima smentita del direttore sportivo Daniele Pradé, che ha ribadito l'attaccamento alla maglia di Chiesa: "Anche oggi Federico è venuto in ritiro, è stato con noi, positivo e attaccato ai compagni: questo vogliamo da lui e sono convinto che ci farà vincere tante partite".

Quel che è certo è che la dirigenza della Fiorentina, già impegnata a fronteggiare un'mprevista crisi di risultati e ora anche preoccupata per l'infortunio di Ribery avvenuto poco prima dell'intervallo della partita contro il Lecce, dovrà prendere una decisione rapida sul rinnovo del contratto di Chiesa: se il rinnovo dovesse saltare, la presenza di una contropartita tecnica potrebbe convincere i viola a virare sull'offerta dell'Inter, che riuscirebbe così nell'azione di disturbo ai danni della principale rivale per lo Scudetto

SPORTAL.IT | 30-11-2019 23:25