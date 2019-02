Per Chirico chi difende la Juve fa come Galliani e interisti

Se fai notare le falle di questa Juve sei un nemico? L’eterno dibattito se la squadra del cuore va difesa contro tutto e tutti o se è giusto notare ed evidenziare i problemi viene risollevato da Marcello Chirico. Il giornalista de “Il Bianconero” e volto noto di 7Gold, che dopo gli ultimi risultati deludenti della Juve aveva messo sotto accusa in particolare la difesa, condannando la scelta della società di vendere Benatia per prendere solo Caceres. Chirico scrive: “Le critiche fanno parte del gioco. Anche se arrivano dal fuoco amico, questo non significa che non si voglia più bene alla propria squadra, che le si manchi di rispetto, che ci dimentichi di quanto fatto finora in campionato (0 sconfitte): quando qualcosa va storto o non funziona, è giusto dirlo ed è altrettanto sacrosanto discuterne, anziché provarne fastidio o irritazione.Dopo un 3-1 trasformatosi in 3-3 ci sta, eccome se ci sta! Così come dopo una non preventiva uscita prematura dalla Coppa Italia. A chi ha dato fastidio, e sono parecchi, ha preferito trasferire la discussione dal campo alla sala trofei. Enumerando i 7 scudetti consecutivi vinti, le 4 Coppe Italia, pure le finali di Champions (perse) e, buon ultima, anche la recente Supercoppa italiana. Un palmares utilizzato per silenziare ogni tentativo di critica.

COME LE MILANESI – La stessa tattica usata da interisti e milanisti in queste annate di loro obiettive difficoltà: i primi si aggrappano al Triplete, i cugini alle 7 Champions. Preferiscono trincerarsi nel passato anziché affrontare la magra realtà. Sabato scorso tanti juventini hanno fatto uguale. Eppoi c’è chi ha voluto emulare il mitico Galliani. Cosa faceva il geometra quando il suo Milan perdeva o pareggiava malamente una partita? Si aggrappava ad assurde statistiche: siamo la squadra che ha fatto più punti nelle ultime 10 giornate, quella che realizza più gol nei 2° tempi, che ha il numero più alto di clean sheet tra la 15° e la 25° giornata etc.

CONTA VINCERE O NO? – Ecco, gli juventini più insofferenti alle critiche, hanno tirato fuori la storia che la Juventus è l’unica squadra ancora imbattuta di tutti i principali campionati europei. Senza dubbio un motivo di vanto, chi lo nega, ma che – personalmente – non mi ha diminuito l’incazzattura per il pareggio interno col Parma. In tutta franchezza, se il PSG perde la sua prima partita in Ligue 1 col Lione, oppure il Bayern le prende dal Leverkusen, il Barcellona pareggia in casa col Valencia e l’Atletico Madrid (nostro prossimo avversario in Champions) viene sconfitto dal Betis, al sottoscritto importa zero. Ma poi, non sono proprio gli juventini quelli del “vincere è l’unica cosa che conta”? Vale sempre, o se il PSG perde va bene anche fare 3-3 col Parma in casa?

SPORTEVAI | 07-02-2019 09:31