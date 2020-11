Per colpa del Napoli bufera sulla Regione Abruzzo

Hanno appreso di passare da zona arancione a zona rossa, si chiudono le scuole, si continua a soffrire con ospedali che devono arrangiarsi per accudire tutti i malati di covid, mancano posti letti in terapia intensiva. Per l’Abruzzo è un momento difficilissimo: i cittadini non si aspettavano provvedimenti ancora più stringenti e protestano ma c’è un altro motivo per il quale gli abruzzesi sono arrabbiati, e lo mette in rilievo La Repubblica.

La Regione Abruzzo spende soldi del fondi per il ritiro del Napoli

Il quotidiano fondato da Scalfari punta il dito su un caso: La Regione Abruzzo spende 6 milioni dei fondi post Covid19 per assicurarsi i ritiri estivi del Napoli nelle prossime cinque stagioni. Il club di De Laurentiis è stato ospitato la scorsa estate a Castel di Sangro e ci tornerà anche per le prossime cinque stagioni.

Tifosi indignati sui social

Scatta l’indignazione sui social: “Non solo: manca l’approvvigionamento del vaccino antinfluenzale e siamo in panne con i posti TI negli ospedali. Marsilio vuole chiudere tutto, ora. Non è questione di polemiche , è follia pura nella gestione” o anche: “Siamo al delirio. Ma c’è un presidente di regione normale?”.

E’ un coro di critiche quello che si riversa sull’Abruzzo: “Cose da pazzi”, “Che vergogna” o anche: “Quanto odio lo spreco di denaro pubblico per le cose stupide e non primarie. Specie in un momento di emergenza come questo” oppure “A Napoli devono pagà gli avvocati…”.

I fan del Napoli reagiscono

I tifosi del Napoli però non ci stanno ad essere coinvolti e replicano con ironia: “Potremmo dare un altro -1 im classifica. Come la vedi? Meglio -6?” o anche: “La procura FIGC ha già chiesto ad #adl di riferire in commissione. Giudice a latere: Sandulli. Si prevedono ulteriori punti di penalizzazione in classifica. Accusa? Agiotaggio” e infine: “Ogni volta che si parla di Napoli viene fuori il peggio dell’essere umano. “È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”. A. Einstein”.

SPORTEVAI | 16-11-2020 08:38