Per Crawford spunta una nuova alternativa

Potrebbe mutare all’improvviso la situazione di Drew Crawford, tornato in Italia a gennaio per indossare – ma solo in Eurolega – la canotta dell’Olimpia Milano.

L’ex Vanoli e Gaziantep ha visto il suo nome accostato alla Germani Brescia, che lo metterebbe sotto contratto in caso di addio ad Awudu Abass: la situazione di stallo venutasi a creare riguardo all'ex canturino potrebbe portare Crawford a cercare alternative e non è da escludere che possa seguire Meo Sacchetti alla Fortitudo.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 12:12