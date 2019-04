Per Criscitiello con arbitri scarsi Var inutile: è bufera sul web

“Possono usare la tecnologia, avere il 3D, riguardare la moviola il giorno dopo ma se sono scarsi lo saranno sempre. Come fai a non dare un rigore così solare, visto alla tv? Bastava il primo replay per capire che fosse rigore…”. Michele Criscitiello non si dà pace per il mani di Alex Sandro non sanzionato da Fabbri e twitta il suo sdegno, dando il la al botta e risposta tra le opposte tifoserie dopo il discusso Juventus-Milan di ieri. Per il direttore di Sportitalia si tratta di inadeguatezza dell’arbitro, per altri di malafede e ovviamente per molti non c’è da discutere perchè quello non era rigore.

LE REAZIONI – Il primo a reagire è di fede bianconera: “Questo attacco alla Juve da parte di tutti i giornalisti, complimenti, dovete avere il fegato a pezzi dopo tutti questi anni di dominio”. Criscitiello ribatte: “Ma che attacco alla Juve! Ma dai. È un dato di fatto l’errore dell’arbitro. Che la Juventus sia nettamente superiore al resto di Italia è tangibile da anni. Ciò non toglie che era rigore”. Si scatenano gli anti-Juve: “No, si sbaglia, questi non sono scarsi, sono semplicemente in malafede e lo saranno sempre” o anche: “Ce ne sono 2 e non si tratta di incapacità ma di malafede”, oppure: “Vorrei capire cosa hanno messo a fare il Var se poi con il Milan non lo usano o lo usano prendono decisioni clamorose ed incredibili, vedi anche Orsato a Genova”.

PRO E CONTRO – Per una frangia consistente che dubita della buona fede arbitrale (“una volta avrei concordato con il “sono scarsi”…Ma ora c’è il VAR, lo vai a rivedere..e diventa difficile spiegare perché non venga dato un rigore cosi netto”) c’è anche chi invece non vede nessuno scandalo: “utilizziamo tutte le tecnologie elencate, ma se dei mentecatti non arrivano a capire che se danno quel rigore, da trasformare poi, non esisterebbe il goal di Piatek cosa stiamo a parlare? Usando lo stesso criterio fantascientifico, c’era un goal di Kean buono, quindi 3-2 Juve” o anche: “Tocco palesemente involontario e movimento del braccio congruo (non va incontro al pallone)” e infine: “Tutto iniziò con “ah senza moggi non vincerete più”, poi è stata la volta del “ah con i giudici di linea non ruberete più”, poi è arrivato il “ora con la goal line technology voglio vedere come rubate’ per finire al “con il var non potrete più rubare”.+21 e sono 8 di fila grazie!”.

SPORTEVAI | 07-04-2019 09:08