Per Criscitiello la Juve già lo rimpiange

Non si è ancora visto il miglior Ronaldo? Rabiot non si è inserito nei meccanismi? La difesa accusa ancora qualche problema? Sarri non è riuscito a far metabolizzare il suo calcio? Tutto vero per spiegare perchè la Juventus non è (ancora) il tritasassi che è sempre stata ma ci sono anche altre ragioni che possono costuituire un gap. Motivi che non si possono risolvere, a differenza di quelli tecnico-tattici.

IL RIMPIANTO – Per Michele Criscitiello infatti una delle difficoltà della Juve non è cosa legata al campo ma alla società e contemporaneamente è il punto di forza della rivale più accreditata. Ovvero l’Inter. Non si tratta però di Conte.

L’ELOGIO – Il direttore di Sportitalia su Tmw apprezza il lavoro del tecnico nerazzurro, riconosce che questa Inter ha la sua mentalità ma aggiunge che il segreto del primato è un altro: “Permettetemi, però, di dire che è l’Inter di Giuseppe Marotta. Qui si vede la mano del Dirigente”.

AGNELLI – La Juventus – per il giornalista – non credeva di perdere così tanto al momento del suo addio, invece, oggi Agnelli avrebbe bisogno di Marotta “come un bambino ha bisogno di guardare Bing quando lagna e non vuole mangiare”.

LA VERITA’ – Marotta ha capovolto l’Inter. Questa è l’unica verità. Ha preso Conte, ha dato ordine in società, ha ridotto le distanze tra Italia e Cina e ha portato i segreti della Juve al nemico. Follia perdere il tuo Amministratore Delegato per la concorrenza.

L’ERRORE – Per Cristiciello il club bianconero avrebbe dovuto trattare Marotta come si fa con i giocatori quando si inseriscono clausole rescissorie valide solo per l’estero o come fece De Laurentiis con Sarri: lo liberò dal contratto col Napoli a patto che non prendesse giocatori azzurri per il suo Chelsea.

IL CONSIGLIO – Criscitiello scrive: “Rescindiamo, ti pago, ma ti metto come vincolo il patto di non concorrenza. Vai al Milan, alla Roma ma non all’Inter o al Napoli. Marotta sta facendo la differenza e, forse, oggi in Italia è l’unico Dirigente che incide così tanto e così velocemente. Al Milan pagano 4 dirigenti che costano 3 volte Marotta ma non fanno mezzo Marotta”.

SPORTEVAI | 30-09-2019 09:24