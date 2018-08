Per Crutchlow Lorenzo rimpiangerà la Ducati

Cal Crutchlow in un'intervista a Speedweek dice la sua sul passaggio di Jorge Lorenzo dalla Ducati alla Honda. "Per Jorge salire sulla RC213V sarà il più grande choc della vita. Per la Honda meglio un tracciato con tante curve? Lui vive in un mondo da sogno, adesso ha la moto più veloce in curva. I piloti Ducati si lamentano sempre delle scarse prestazioni della Desmosedici, ma se chiedete un parere a Dani e Marc anche loro saranno d’accordo con me, la Ducati al momento è la moto migliore anche in curva".

"Guardate Jack Miller o Tito Rabat: con la Honda avevano problemi, adesso che guidano la Desmosedici sono rinati. Se ne accorgerà l'anno venturo. E gliel'ho detto a Brno al parco chiuso".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 10:20