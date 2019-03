Per Cutrone attacco inatteso da un ex Milan

In casa Milan la situazione è senza dubbio positiva, con il terzo posto conquistato (e fino a qualche settimana fa sembrava solamente un miraggio) e la consapevolezza di potersi tranquillamente giocare un posto in Champions League. Uno degli artefici di questa rinascita rossonera è senza dubbio Krzysztof Piątek, il bomber polacco arrivato a sostituire Higuain. Tutti sono pazzi di lui…tranne uno: Patrick Cutrone.

Ielpo lo scarica – Se prima sembrava che la sua permanenza in rossoenero fosse praticamente scontata le parole del suo agente prima ed il fatto che il Milan abbia fissato il prezzo del suo cartellino fanno intuire che a fine anno il giocatore potrebbe anche partire. L’ex portiere del Diavolo Mario Ielpo ha commentato così il momento di Cutrone: “Oramai è diventato un problema, non vedo coesistenza con Piatek perché sono giocatori simili. Sono due giocatori che fanno lo stesso lavoro”.

Ringhio ci prova – Gattuso dal canto suo ha sempre difeso il giovane centravanti, cercando di farlo giocare il più possibile (ma col modulo ad una sola punta non è facile). A tal proposito Ielpo afferma: “Rino sta cercando di sostenerlo al massimo, lo mette sempre dentro quando può per dargli minuti. Purtroppo, anche moralmente, è difficile perdere il posto per uno che fino all’anno scorso non si sapeva chi fosse”. Cutrone ad ogni modo ha già tante richieste, non soltanto da squadre di Serie A ma anche dall’estero. Quella in corso potrebbe quindi essere la sua ultima stagione a Milanello.

SPORTEVAI | 05-03-2019 10:34