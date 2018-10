Per De Paul spunta un'altra big

Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ha parlato di mercato a Radio Crc.

"Napoli su De Paul e Fofana? Siamo lontanissimi da qualsiasi tipo di trattativa, i rapporti sono ottimi e problemi non ce ne sono ma questi due calciatori sono richiesti da tante società, Napoli compreso. Pozzo non ha voluto privarsene perché voleva creare la squadra su questi due calciatori e tanti altri ragazzi nuovi" ha affermato.

"Come si ferma la Juve – ha aggiunto -? Per un po’ siamo stati schiacciati ma non sono stati devastanti come potevano essere, ha dei giocatori che fanno la differenza. Velazquez sta facendo un ottimo lavoro, mi auguro che ci faccia superare le tristezze dello scorso campionato. Scuffet? Ha fatto 4 parate decisive, una su Ronaldo di piede. La sua prestazione è stata decisiva e i giornali ne hanno parlato bene. Conosce bene la città e l’ambiente, potrà solo crescere. Meret è più forte? Può essere, io sono contento di ciò che ho in casa. Meret l’avete visto giocare con la SPAL, quindi le qualità si conoscono. Karnezis è un grande professionista, in qualsiasi momento può entrare in campo e non far rimpiangere gli altri due che avete".

SPORTAL.IT | 08-10-2018 17:25