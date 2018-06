Per Deschamps il fine giustifica i mezzi

Primo 0-0 del Mondiale 2018 arriva dal Luzhiniki di Mosca, lo stesso stadio teatro della goleada della Russia sull’Arabia Saudita nella gara inaugurale del torneo. Questa volta però il digiuno di gol fa tutti contenti, perché Francia e Danimarca vanno avanti insieme grazie al primo e al secondo posto del Gruppo C. Tutti contenti a parte i tifosi dello stadio di Mosca, che hanno fischiato copiosamente prima e dopo il triplice fischio dell’arbitro.

Al termine della gara però Didier Deschamps fa spallucce e guarda al sodo: “Abbiamo ottenuto il primo posto nel girone e questo è quello che contava, superare senza danni la fase a gruppi non è mai semplice, perché si giocano partite tattiche contro squadre ben organizzate. Comunque abbiamo fatto più di loro, abbiamo avuto qualche occasione, ma non l’abbiamo concretizzata”.

Il ct della Francia si è detto soddisfatto per le risposte ricevute dai tanti rincalzi mandati in campo dall’inizio (in panchina tanti titolari, tra i quali il diffidato Pogba): “Forse abbiamo perso qualcosa come coesione del gruppo, ma è importante che tutti si sentano coinvolti e protagonisti”.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 19:00