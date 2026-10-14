L'ex attaccante analizza le difficoltà europee dei nerazzurri: il rendimento in campionato e i limiti dei giocatori più esperti, poi il caso Tresoldi.

La crisi europea dell’Inter, le prime due sconfitte stagionali di Chivu e il problema della difesa che per anni è stato il punto di forza dei nerazzurri. Dopo la debacle in Champions League contro il Bruges, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha individuato in diretta a SkySport tutte le cause del mancato successo casalingo. Infine, il caso Tresoldi scalda gli animi della diretta.

Inter, il problema non è soltanto la difesa

Il primo punto sollevato da Di Canio post sconfitta in Champions con il Bruges riguarda la natura delle difficoltà nerazzurre. I gol incassati non sono soltanto una questione di reparto arretrato, ma il risultato di equilibri che in Europa diventano più difficili da mantenere.

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Spiega l’ex attaccante: “Tutti i gol subiti dall’Inter? È un problema di squadra, non di difesa. La differenza col campionato è evidente. In campionato può anche permettersi di passare in doppio svantaggio, ma poi le stravince le partite. È un’altra dimensione la Champions.”

Le sconfitte europee e il cambio di tendenza

Di Canio insiste anche sulla continuità dei risultati negativi in campo internazionale. Il problema, nella sua lettura, non riguarda soltanto una singola serata storta, ma una sequenza di prestazioni che impone di interrogarsi sulle reali cause della crisi. L’Inter ha dimostrato negli ultimi anni di poter competere ai massimi livelli, ma il passato non può diventare una garanzia per il presente.

“Visti i numeri che ha fatto in Champions e le sconfitte consecutive, noi non ne usciamo se continuiamo a pensare che in Champions l’Inter possa fare quello che fa in campionato. Quest’anno le sconfitte dell’Inter in Champions proseguono in modo peggiore. Di tutte quelle sconfitte in Europa non c’è una partita dove puoi dire che l’Inter sia stata sfortunata. È cambiato il trend.”

L’analisi sul gruppo

Il passaggio più duro dell’analisi riguarda la qualità della rosa. Di Canio riconosce i risultati straordinari ottenuti dall’Inter nelle ultime stagioni, ma invita anche a distinguere i traguardi raggiunti dal valore attuale dei singoli: “In 3 anni l’Inter è andata 2 volte in finale di Champions e se l’è meritato, ma in questa squadra non c’è nessun fenomeno e quei giocatori, che erano ancora nel pieno, hanno ormai dato tutto.”

E infine aggiunge Di Canio: “Questo è il mio punto di vista: in questa squadra non ci sono giocatori forti forti. Con 2 finali hanno fatto cose fantastiche, ma i giocatori di esperienza che sono arrivati all’Inter non hanno più la forza.”

Akanji e il peso dei nuovi leader

Tra gli aspetti evidenziati c’è anche il ruolo dei giocatori arrivati all’Inter con l’obiettivo di garantire esperienza e affidabilità. Il problema, nella lettura di Di Canio, è che alcuni calciatori non erano necessariamente i riferimenti assoluti delle rispettive squadre di provenienza, mentre in nerazzurro sono chiamati a sostenere responsabilità molto più grandi: “Nelle loro squadre di appartenenza non erano colonne portanti, ma aiuti che portavano la squadra, mentre qui dovrebbero essere colonne portanti. Vedi Akanji nel City”.

Tresoldi e la scelta della Germania

Nel corso del suo intervento, Di Canio si è soffermato infine anche sul futuro internazionale di Tresoldi, attaccante al centro delle attenzioni – conteso tra Mancini e Klopp – per la scelta della nazionale da rappresentare. L’ex giocatore considera la situazione ormai indirizzata verso una decisione precisa, alla luce delle dichiarazioni sul prossimo Europeo Under 21:

“Ma dai è evidente che ha già deciso, che deve dire di più. La sua decisione l’ha già presa, mi sembra chiara. Ha detto che giocherà con la Germania l’Europeo Under 21″.

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