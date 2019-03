Per Fabio Santini c'è un nome nuovo per la panchina del Milan

L’altalena per Gattuso non ha smesso di ondeggiare: ieri in alto, oggi in basso col rischio di cadere. Il destino di Ringhio è legato a quella zona-Champions che sembrava alla portata senza più timori fino a due settimane fa e che il crollo nel derby ha rimesso seriamente in discussione. Le paure di questi giorni tradiscono anche una ridotta fiducia nelle proprie possibilità e una scarsa autostima. Se i rossoneri dovessero centrare il terzo o il quarto posto è probabile (ma non sicuro, dipende anche da come ci si arriva al traguardo) che Gattuso resti sulla panchina rossonera ma in caso di Europa League il suo destino sembra segnato. Chi potrebbe prendere il suo posto? Improbabile l’arrivo di Conte – che comunque è un nome che resta caldo – diversi i candidati ma per Fabio Santini ce n’è uno in pole. La firma di Libero ne ha parlato ai microfoni de Il Processo, trasmissione in onda sull’emittente 7 Gold dicendo: “Su Sarri non c’è solo la Roma, il mister potrebbe anche finire al Milan qualora i rossoneri si separassero da Gattuso”.

UN VECCHIO AMORE – Non è la prima volta che Santini si sbilancia nell’indicare l’ex tecnico del Napoli come un profilo che piace ai rossoneri. Del resto Sarri stava davvero per arrivare al Milan anni fa, prima di firmare per il club azzurro. Era la prima scelta di Galliani, che era rimasto incantato dal suo Empoli. Praticamente già pronto il contratto, poi, però, su indicazione del Presidente Silvio Berlusconi, si optò per Siniša Mihajlović. Si dice che Berlusconi bocciò l’ipotesi Sarri perché non ne apprezzasse particolarmente lo stile, l’immagine (sempre in tuta anche durante le partite) e le sue idee politiche: Sarri, infatti, propende notoriamente per il centrosinistra.

IL MERCATO – Santini si è soffermato anche sul mercato del Napoli: “Per Koulibaly il Bayern ha fatto una offerta pari a circa 110 milioni per il difensore del Napoli. A queste condizioni De Laurentiis lo porta personalmente in Germania. Per come la vedo io, Kalidou è stato praticamente già ceduto. Su Allan c’è l’interesse del Psg, ma che ora sarebbe disposto a spendere 75 milioni di euro e non 100, così come a gennaio”.

SPORTEVAI | 26-03-2019 09:42