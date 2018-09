Per Gattuso due preoccupazioni verso Empoli

Qualche grattacapo per Gennaro Gattuso in vista della trasferta del Milan a Empoli.

Nella giornata di lunedì i giocatori rossoneri hanno ripreso gli allenamenti, con il gruppo diviso in due: seduta defaticante per gli uomini in campo contro l'Atalanta domenica, lavoro sul campo e partitella per gli altri.

Assenti invece Mattia Caldara e Patrick Cutrone. Le condizioni fisiche e atletiche dei due saranno valutate martedì. La sensazione è che l'attaccante possa stringere i tempi e recuperare per la partita del Castellani, mentre qualche dubbio in più resiste riguardo al centrale difensivo.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 23:00