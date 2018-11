Per Gianluca Caprari la cessione è possibile

Non è escluso che a gennaio possano separarsi le strade di Gianluca Caprari e della Sampdoria.

"Gianluca quest’anno è partito benissimo, con due gol da titolare, ora non sta trovando molto spazio e ci aspettiamo ne trovi di più perché è nell’età giusta per fare il salto di qualità, ma per riuscire a farlo deve giocare. Certo, in attacco sono in tanti ma vedremo cosa succederà nei prossimi mesi" ha detto il suo agente, Davide Lippi, stando a quanto si legge sul ‘Secolo XIX’.

Caprari, venticinque anni, indossa la casacca blucerchiata dal giugno del 2017. Nel maggio del 2011 ha esordito in serie A con i colori della Roma.

SPORTAL.IT | 01-11-2018 10:40