Per Giedraitis non solo il Panathinaikos

Rokas Giedraitis anima il mercato di Eurolega.

Per l’ala lituana dell’Alba Berlino c’è la fila, a partire dal Panathinaikos. Secondo quanto riferito da encestando.es i verdi non sarebbero gli unici pronti a operare uno sforzo economico per un giocatore che si è messo in mostra all’esordio sul palcoscenico dell’Eurolega con 13.8 punti di media.

L’ex Lietuvos rytas e Siauliai, classe 1992, è legato ai tedeschi fino al 2021 e non sarà facile trattenerlo.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 11:54