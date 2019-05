Per i bookmakers destinazione inaspettata per Mourinho

Si era parlato nei mesi scorsi anche di un suo possibile ritorno nella Serie A, ma a quanto pare risulta essere una pista complicata. José Mourinho semina indizi sul proprio futuro ma la prossima destinazione dello Special One è tutt’altro che definita. Nella prossima estate, che vedrà un valzer di panchine come quasi mai si è visto negli ultimi anni, ovviamente il suo nome non potrà mancare e c’è grossa curiosità per capire dove finirà.

Road to Scotland – In Gran Bretagna i bookmakers fanno una previsione che avrebbe davvero del clamoroso. Le quote infatti suggeriscono che il portoghese potrebbe diventare il nuovo allenatore del Celtic, squadra che domina in Scozia e che si appresta a conquistare l’ennesimo titolo della sua storia. Il motivo? Appare quasi sicuro che l’attuale tecnico della squadra di Glasgow, Neil Lennon, non verrà confermato alla fine di questa stagione.

Voglia di Europa – Per poter fare qualcosa di buono anche in Europa e non soltanto sul territorio nazionale la dirigenza del club punta forte su José Mourinho, che potrebbe finalmente far fare al Celtic quel salto di qualità che i tifosi sognano. Dal canto suo l’ex-nerazzurro potrebbe essere intrigato da una nuova avventura con una squadra che può concentrarsi quasi esclusivamente sulla massima competizione europea, visto il livello del campionato in cui milita. Inoltre a Mourinho potrebbe essere garantito un sostanzioso stipendio, oltre che pieni poteri quasi su tutto.

SPORTEVAI | 02-05-2019 10:50