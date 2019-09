Per Icardi c'è una nuova ipotesi. E Wanda Nara spinge

Il calciomercato va verso il gong e allo stato attuale Mauro Icardi è un calciatore che non ha una squadra in cui giocare. E’ sotto contratto con l’Inter, ma non rientra nei piani del tecnico, Antonio Conte, che non ha mai operato la benché minima apertura nei suoi riguardi e ha anzi caldeggiato l’ingaggio di altri attaccanti: sono arrivati Lukaku e Sanchez.

Wanda Nara, moglie-procuratrice dell’argentino, avrebbe reso la propria posizione meno rigida e si sarebbe convinta che la Juventus non rappresenta l’unica destinazione valida per il consorte. Dalla Spagna rimbalza l’ipotesi di un trasferimento all’Atletico Madrid, che per ironia della sorte affronterà proprio i bianconeri in Champions League, come sancito dall’urna di Monte Carlo.

Sullo sfondo rimane il Napoli, che ha già bloccato Fernando Llorente (pronto un biennale per il navarro ex Juventus, svincolatosi dopo l’esperienza inglese con il Tottenham) ma che per Maurito sarebbe pronto a fare uno sforzo economico non indifferente: Carlo Ancelotti lo considera il terminale offensivo ideale per il proprio reparto avanzato. Su quel fronte, tuttavia, il tempo sta scadendo (anche perché, come è noto, Aurelio De Laurentiis, patron degli azzurri, è abituato a gestire personalmente i diritti dei giocatori che ha in rosa). Il Napoli ad attendere all’infinito.

Non è stata invece presa in considerazione l’ipotesi legata a un trasferimento di Icardi al Monaco. La società del Principato si sarebbe fatta avanti offrendogli un contratto pluriennale da 10 milioni di euro. Una cifra molto elevata, ma la Ligue1 non attira né il calciatore, né la sua agente. Anche perché i biancorossi, reduci da una stagione più che travagliata, non partecipano alla Champions League (e neanche all’Europa League, per la verità). A differenza dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 09:30