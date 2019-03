Per il Qatar Lorenzo resta cauto

Per il Gran premio del Qatar, che aprirà il campionato del mondo delle MotoGp, Jorge Lorenzo resta cauto.

"Sfortunatamente non sono ancora al massimo con la moto, anche se credo che potremo ottenere un buon risultato fin dalla prima gara – racconta il maiorchino -. Inizia una nuova era per me, sono convinto che abbiamo a disposizione il pacchetto adatto per affrontare i nostri avversari. Magari ci vorrà un po’ di tempo ma so che possiamo raggiungere il massimo. E io sono pronto per dare tutto".

"E' tutto l’inverno che mi immagino in griglia di partenza a Losail" chiosa l'ex Yamaha e Ducati.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 15:25