Per la Juve rispunta Benatia

Il brutto infortunio subito da Merih Demiral contro la Roma (il turco dovrà essere operato per la lesione al legamento di un ginocchio, ndr) costringe la Juventus a tornare sul mercato per un difensore centrale.

Detto che Daniele Rugani non si muoverà, i bianconeri si stanno guardando intorno: il primo nome che ha iniziato a circolare è quello di Mehdi Benatia, che ha lasciato un buon ricordo a Torino e che attualmente gioca in Qatar, all'Al-Duhail, la squadra in cui pochi giorni fa è approdato anche Mario Mandzukic.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 13:39