Per la Virtus spunta Nunnally

Il Corriere di Bologna parla di un'idea Nunnally per la Virtus Bologna.

"I rumors di mercato di ieri parlavano di un sondaggio con James Nunnally, in uscita da Milano, non rientrando nei piani di Ettore Messina. La voglia del giocatore di valutare solamente sistemazioni in Eurolega e soprattutto un ingaggio fuori portata (anche in caso di ‘aiutino’ dell'Olimpia per il quale è un esubero) sono però ostacoli che tengono la Virtus lontanissima da questo obiettivo" vi si legge.

in collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 18-06-2019 11:21