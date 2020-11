Per l'Inter amichevole a ranghi ridottissimi

Non sarà che una sgambata per tenersi in forma, anche se l’avversario è sulla carta interessante. Alle 15 di venerdì, infatti, l’Inter affronta il Monza di Cristian Brocchi, con Kevin-Prince Boateng probabilmente in campo, in un’amichevole di scena al Suning Center di Appiano Gentile.

Si tratta comunque di un match in tono ridotto, visto che Antonio Conte avrà a disposizione appena sei elementi della rosa della prima squadra: Handanovic, Radu, Ranocchia, Young, Darmian e Nainggolan. Tutti scenderanno in campo dal primo minuto, in una formazione presumibilmente completata da vari elementi della Primavera di Armando Madonna. Tra questi gli uruguaiani Satriano e Fonseca, figlio di Daniel, attaccante visto in Italia negli anni ’90 con le maglie di Cagliari, Roma, Napoli e Juventus.

Non ci saranno Stefano Sensi e Matias Vecino: l’ex Sassuolo non vuole forzare i tempi di rientro dopo le noie muscolari che lo stanno tormentando nelle ultime settimane, l’uruguaiano ha confermato all’Observador di sperare in un ritorno a gennaio dopo i problemi fisici.

OMNISPORT | 13-11-2020 11:36