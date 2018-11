Per l’Inter Marotta ha rifiutato la corte di un top club

Da giorni si parla ormai di Beppe Marotta come di un dirigente dell’Inter: tra l’ex a.d. della Juventus e il club nerazzurro ci sarebbe già l’intesa per ciò che riguarda l’incarico e radiomercato racconta di come Marotta sia all’opera per portare importanti rinforzi a Luciano Spalletti. Manca, insomma, solo l’ufficialità. Dalla Francia, però, rimbalza la notizia di un interessamento del PSG per il dirigente ex Juve, che avrebbe risposto con una certa freddezza proprio a causa dello stato avanzato della trattativa con l’Inter.

UNA TELEFONATA DA DOHA. Il portale transalpino Paris United parla di una telefonata arrivata a Marotta direttamente da Doha, città del patron parigino Nasser Al-Khelaifi. Il numero uno del Psg, infatti, ha la necessità di trovare un sostituto per Antero Henrique, il d.s. portoghese che potrebbe a breve lasciare la società. Il nome che circola in Francia per rimpiazzarlo è quello di Arsene Wenger, a caccia di una nuova avventura dopo il ventennio trascorso sulla panchina dell’Arsenal.

IL NO DI MAROTTA. Tuttavia l’accordo tra le due parti stenta a concludersi e così Al-Khelaifi starebbe esplorando altre possibili soluzioni. Marotta, reduce dal brillante lavoro alla Juventus concluso con l’ingaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, è molto stimato dalla dirigenza del Psg. Tuttavia, riferisce Paris United, Al-Khelaifi sa che ormai potrebbe essere troppo tardi per convincere il manager nato a Varese: l’Inter è arrivata prima.

16-11-2018