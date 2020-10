Per Liverani è un "buon punto di partenza"

Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha commentato così il pareggio contro lo Spezia: “Per com’è partita la gara, avevamo fatto meglio a Udine dove abbiamo perso. E’ difficile lavorare in questo periodo: noi siamo colpiti molto pesantemente, oggi avevamo undici assenze. Non poter lavorare con la squadra è veramente difficile per poter compiere la trasformazione da gruppo a squadra, ci vuole continuità nella totalità della rosa”.

“Partire da questo spirito di squadra è un bel punto di partenza, ma sono convinto che avendo la totalità della rosa possiamo diventare una squadra di buon livello”.

OMNISPORT | 25-10-2020 17:52