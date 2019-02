Per l'Olimpia Milano lo 0-20 è un 'trauma'

"Debutto milanese per James Nunnally, 22 punti da primato personale a Gran Canaria, poi l’assaggio italiano a Pistoia, con il “trauma” dello 0-20 inflitto alla società (che ha presentato ricorso come comunicato dalla FIP, presso la Corte Federale) per la sua presunta posizione irregolare in campo, e ora l’abbraccio del Mediolanum Forum in una gara cruciale".

Per la prima volta dall’Olimpia Milano, nell’ambito della presentazione della partita di Eurolega con i turchi del Darussafaka pubblicata sul proprio sito ufficiale, è arrivato un cenno alla sorprendente vicenda che ha visto come protagonista l’ultimo arrivato in biancorosso.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 14:15