Per Marino il Milan ha due attenuanti

La stagione del Milan non può essere considerata deficitaria, soprattutto per il potenziale a disposizione di Rino Gattuso. Questo il giudizio sui rossoneri espresso a Radio Sportiva da Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo di Udinese, Napoli e Atalanta, nonché grande conoscitore del calcio italiano. Per Marino i tifosi non possono lamentarsi degli alti e bassi della squadra di Gattusoche, dal canto suo, è riuscito a ricavare quasi il massimo da un organico con cui il raggiungimento della Champions League non era da dare per scontato.

DUE ATTENUANTI. “Il Milan in questo momento è al massimo dei giri”, ha dichiarato Marino, che nella sua analisi in favore del tecnico rossonero tiene in considerazione due elementi fondamentali. “A Gattuso – ha proseguito l’ex dirigente – vanno riconosciute le attenuanti di una rosa di certo non stratosferica e soprattutto dei tanti infortuni”. Per Marino, in particolare, sarebbero due i pezzi pregiati sui quali l’allenatore del Milan avrebbe potuto costruire la sua squadra. “Tra i tanti infortuni patiti, direi che quelli più importanti sono stati quelli di Bonaventura e Caldara, due elementi che di fatto non si sono mai visti e che invece avrebbero potuto fare la differenza nell’arco della stagione”.

CASO ICARDI. Marino ha parlato anche di Inter, dicendo la sua sul caso Icardi. Una vicenda in cui, a suo parere, l’Inter ha lasciato troppo potere ai giocatori. “L’esclusione di Icardi è derivata da una decisione presa dallo spogliatoio, che però è passata per una decisione societaria. In questa situazione Spalletti s’è trovato in difficoltà, dovendo provare a coprire la verità”.

SPORTEVAI | 04-04-2019 12:14