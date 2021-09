Per Medvedev la sorpresa van de Zandschulp

Iniziano oggi i quarti dell’Open degli Stati Uniti maschile con la parte bassa del tabellone in campo per due incontri, sulla carta, molto interessanti che abbiamo deciso di presentare nel dettaglio.

Botic van de Zandschulp – Daniil Medvedev (2)

L’olandese è già arrivato a quota sette vittorie tra qualificazioni e main draw tuttavia sembra destinato a trovare disco rosso contro il secondo favorito del torneo che non ha ancora perso un set a New York. Nonostante lo splendido percorso del tulipano, già capace di eliminare due teste di serie del calibro di Casper Ruud e Diego Schwartzman, i bookmakers non gli concedono infatti la minima speranza di vittoria contro il moscovita desideroso di trionfare in uno Slam dopo le due finali perse con Rafa Nadal all’Open degli Stati Uniti 2019 e Novak Djokovic all’Australian Open 2021.

Felix Auger-Aliassime (12) – Carlos Alcaraz

Sfida tra giocatori nati nel nuovo secolo che sperano in futuro di salire in vetta al ranking Atp con il canadese favorito secondo i quotisti in apertura in virtù della sua maggiore esperienza e di una superficie di gioco che dovrebbe avvantaggiarlo. Il canadese non dovrà però sottovalutare un avversario capace di eliminare Stefanos Tsitsipas, testa di serie n. 3, e di confermarsi in una difficile prova del nove con il tedesco Gojowczyk al quale ha rimontato per due volte un set di svantaggio.

Ricordato che entrambe le sfide sono inedite e non hanno quindi precedenti da segnalare, vi ricordiamo la possibilità di seguire il grande spettacolo dell’Open degli Stati Uniti sul sito di Goldbet.

OMNISPORT | 07-09-2021 09:51