Per Ordine Milan in Champions senza meriti

Non è un momento semplice per i colori rossoneri, la sconfitta nel derby rischia di portare ancora delle scorie e durante la sosta la società ha dovuto fare i conti anche con il litigio fra Kessié e Biglia (gestito comunque bene, per la serie “Il Milan i panni sporchi li lava in famiglia“). Ad ogni modo dalla gara con la Sampdoria riparte la caccia al quarto posto, che secondo la maggioranza degli addetti ai lavori non sfuggirà al Diavolo.

Favorito ma grazie agli altri – Il giornalista della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti ha espresso la sua opinione sulla corsa ai posto che valgono l’accesso alla prossima edizione della Champions League e in qualche modo ha sminuito il Milan di Gennaro Gattuso affermando: “Ha un grosso vantaggio sulla Roma anche per gli scontri diretti e ha l’occasione di fare lo stesso con la Lazio giocando a San Siro. Ma bisogna dire che oltre i meriti ha avuto la fortuna che i giallorossi hanno sbagliato la stagione, come testimonia il cambio dell’allenatore”.

Trasferte decisive – Per ottenere il bottino di punti che occorrono per non perdere posizioni in classifica per il team meneghino sarà d’obbligo fare punti in alcune partite fuori casa tutt’altro che agevoli, a cominciare da quella contro la Sampdoria al Ferraris. Ma non soltanto, il Milan sarà impegnato anche due volte a Torino (la prima sabato prossimo contro la Juventus e la seconda dopo Pasqua contro i granata) e una a Firenze, dove racimolare qualcosa si rivelerà decisivo alla fine dei conti.

SPORTEVAI | 30-03-2019 10:09