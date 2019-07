Per Panorama anche Juve-B è da Champions, social scatenati

Per qualcuno, che già si è sbilanciato, è la Juventus più forte degli ultimi anni anche così, senza considerare i possibili (anzi probabili) nuovi colpi. Paratici sta costruendo uno squadrone da affidare a Sarri e nonostante i progressi di Inter e Napoli l’idea di fondo è che anche il prossimo anno saranno i bianconeri la squadra da battere. Panorama però va oltre con una provocazione scherzosa solo fino a un certo punto e sostiene che anche la Juve-B, quella formata solo dalle riserve, si qualificherebbe senza difficoltà per la prossima Champions League.

LA PROVOCAZIONE – Una rosa di doppioni di qualità è quella che sta venendo fuori dal mercato e Giovanni Capuano, nel suo articolo snocciola le undici riserve che, a suo dire, vanta giocatori che sarebbero titolari quasi ovunque. Ecco la Juve-B: Buffon; Cuadrado-Rugani-Bonucci-De Sciglio; Ramsey-Bentancur-Matuidi; Bernardeschi-Higuain (Kean)-Douglas Costa. Panorama avverte che forse l’attacco non sarà così a fine mercato: il Pipita deve essere ceduto, Kean forse anche e in lista d’attesa ci sono Icardi e Chiesa. Che potrebbero anche scalare nella Juve A, ma a quel punto farebbero retrocedere tra le riserve qualcuno tra Dybala e Madzukic.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sul web e i tifosi sono divisi: “Seconda. Ma agli ottavi di Champions” o anche: “Vogliamo parlare della Juve Z? Anche quella arriverebbe certamente prima”m, oppure: “Lotta salvezza, con salvezza raggiunta alla terzultima giornata”. C’è chi va oltre: “Probabilmente vincerebbe il campionato e almeno agli ottavi in CL” ma non mancano gli anti-Juve: “Mah…. io so solo che la juve A non vincerebbe in ogni caso la Champions e questo mi basta” e infine: “Quindi nella Juve B gioca Cuadrado terzino e Luca Pellegrini 22 milioni nemmeno menzionato. Ok”.

SPORTEVAI | 16-07-2019 10:06